Club Brugge-Juventus LIVE dalle 21. Le formazioni ufficiali: c'è Douglas Luiz, Cambiaso dal 1'. De Cuyper titolare

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Club Brugge - Juventus in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Club Brugge-Juventus 0-0: Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla. All. Hayen.: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.: Benoit Bastien (FRA)

La Juventus torna in campo in Europa per una partita fondamentale: sfida al Club Brugge. I bianconeri di Thiago Motta si sono rilanciati con il successo contro i rossoneri, ma ora rimettono la testa sulla Champions League e volano in Belgio, a Bruges, per la settima giornata della fase campionato. Una sfida cruciale per la Juve, che fin qui ha collezionato 11 punti e ne cerca altri per tenere viva la possibilità di puntare al passaggio diretto agli ottavi di finale o, quanto meno, blindare la qualificazione ai playoff. Stessa ambizione per il Club Brugge, che di punti ne ha 10.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui