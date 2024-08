Juventus Next Gen-Audace Cerignola: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

gettyimages

La, inserita nel Girone C della Serie C 2024/2025, si appresta a vivere il proprio debutto stagionale in campionato affrontando l'La formazione bianconera, allenata da Paolo, sfida i pugliesi che nella scorsa annata - così come la squadra B di Madama - è arrivata a giocarsi i Playoff di categoria.Di seguito tutte le info relative a Juve Next Gen-Audace Cerignola: data, orario, formazioni, canale tv e dove poterla vedere in diretta streaming.• Partita: Juventus Next Gen-Audace Cerignola

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Juventus Next Gen - Audace Cerignola in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

• Data: venerdì 23 agosto 2024• Orario: 20:45• Canale TV: Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253)• Streaming: NOW, Sky GoJuventus Next Gen-Audace Cerignola sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e su Sky Sport (253); il match, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming utilizzando NOW e Sky Go.

S. Scaglia; Savio, Pedro Felipe, F. Scaglia; Comenencia, Owusu, Peeters, Cudrig; Guerra, Ledonne; ManciniMonteroSaracco; Visentin, Gonnelli, Ligi; Coccia, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza, Russo; Vono; GaglianoRaffaele