Juventus Next Gen, il nuovo allenatore è Paolo Montero

per la stagione 2024/2025. Il tecnico uruguaiano, che ha condotto la seconda squadra bianconera ad un passo dalla promozione in B, venendo eliminata al secondo turno nazionale dei playoff per mano della Carrarese (1-1 e 2-2 i risultati che hanno premiato i toscani in virtù del miglior piazzamento in campionato), poi finalista col Vicenza.- 52 anni, un’esperienza importantissima da calciatore della Juventus dal 1996 al 2005 - chiusa con 4 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e un Intertoto -con cui ha conseguito i playoff nella prima stagione (eliminato al primo turno dal Sassuolo), mentre quest’anno è rimasto fuori dai piazzamenti utili.- 3-3 in rimonta a Bologna e vittoria casalinga per 2-0 sul Monza - al posto di Massimiliano Allegri, esonerato il 15 maggio scorso dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.- Montero, che aveva iniziato il suo percorso da tecnico tra le fila del Penarol - passato poi per Boca Unidos, Colon, Rosario Central e San Lorenzo - fa dunque ritorno tra i professionisti eSecondo quanto appreso da calciomercato.com, il suo posto alla guida della Primavera della Juventus dovrebbe essere rilevato da Francesco Magnanelli, che nell’ultima stagione ha fatto parte dello staff di Allegri.