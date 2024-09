Juventus, Nico Gonzalez: "Vlahovic è troppo forte, tocca a me fare gli assist"

Getty Images

Lasi prepara ad affrontare ilnel match d'esordio in Champions League al via dalle 18.45 all'Allianz Stadium. A pochi minuti dal match,, nuovo acquisto bianconero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:"Sono molto contento, non vedo l'ora che inizi la partita e godermela. Abbiamo un'idea chiara, sappiamo che loro sono una squadra forte. Li abbiamo studiati nei video. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto finora che ha portato risultati positivi. Bisogna continuare così, questa è la strada".

"Vlahovic è troppo forte, io devo fare assist perché lui poi sa cosa fare. Siamo arrivati qui col lavoro, dobbiamo continuare così".