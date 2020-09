Incontro di mercato tra Juventus e Parma, interessato al prestito con diritto di riscatto per il centrocampista Nicolussi Caviglia. Il quale al momento ha una preferenza verso Parma rispetto a Genoa, Sampdoria e Spezia. Intanto Il Sassuolo si è inserito su Samuele Ricci dell'Empoli.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la prima operazione del nuovo patron gialloblù Krause può essere quella per il 21enne difensore centrale argentino Lautaro Valenti, in arrivo dal Lanus per 8 milioni di euro complessivi contando il prestito e l’obbligo di riscatto. Vicinissimo anche Osorio. Duello col Verona per Depaoli della Sampdoria.



Invece cambiano i piani in attacco, visto che al fotofinish il classe ‘99 Zeqiri del Losanna ha scelto il Brighton in Premier League.