Juventus, non solo Skriniar: la lista di Giuntoli per il post Bremer

Il popolo bianconero ha scelto: dipendesse dai tifosi, Milansarebbe il candidato ideale per curare le ferite lasciate dall'infortunio di Gleison. Il passato interista? Solo una voce sul curriculum: la necessità di avere una certezza lì dietro è troppo stringente, e non si può lasciare da soli Gatti e Kalulu, chiamati già a fare gli straordinari. Fortuna, per tanti, che il desiderio si accompagni alla realtà, perché

Oltre all'attaccante, dunque, la Juve è chiamata a chiudere anche il sostituto di. Il brasiliano, dopo il grave infortunio al ginocchio, sarà fuori per tutta la stagione e sarà praticamente impossibile cavalcare il calendario senza ulteriore supporto difensivo. A disposizione, infatti, Thiago Motta ha, le alternative sono Cabal e Danilo. Volendo, può adattare ancora Locatelli e Savona. Insomma: non proprio soluzioni di prima fascia. Tamponi, semmai, in attesa di trovare una quadra nel mese di gennaio, senza buttarsi a capofitto sulla lista degli svincolati.

Dunque, scartata l'ipotesi, resta da capire chi potrebbe avere il physique du rôle per interpretare al meglio le funzioni di uno dei migliori centrali del campionato. No, non sarà semplice. Ma potrebbe esserlo un po' di più per chi, quell'investitura, l'ha già avuta e l'ha pure mantenuta con continuità.: ha già giocato in Serie A, ha già vinto in Italia, ha esperienza a quattro sebbene abbia giocato tanto a tre. Soprattutto: è insoddisfatto, al momento, ed è il grande fattore che può aiutare Giuntoli. Oltre a un aiuto dallo stesso PSG, con il quale i rapporti sono tornati piuttosto stretti.

Dovesse crollare l'occasione, a quel punto la Juventus potrebbe tornare a due nomi già fatti in estate. Il primo: Jakub. Il centrale polacco è stato già allenato da Thiago Motta, ai tempi dello Spezia. Volgarmente: è stato il "primo Calafiori" del tecnico bianconero, che lo riabbraccerebbe volentieri, specialmente adesso che sembra in uscita dall'Arsenal. Resta, poi, sullo sfondo: bisognerà però parlare con il Wolfsburg, e non sarebbe certo un'occasione. Occasione potrebbe diventarlo Ismajli dell’Empoli, sul quale resta vigile l’occhio bianconero. Infine, occhio alla soluzione interna, al momento ancora "tampone": Thiago sta seguendo la crescita di Pedro Felipe della Next Gen. E conosciamo il suo feeling con i giovani...

