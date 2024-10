La Juventus su Skriniar: la formula e l'alleato insospettabile

Redazione CM

12 minuti fa



La Juventus e Milan Skriniar: un binomio che torna ad avvicinarsi in queste ore, con i bianconeri alla ricerca di un difensore centrale per sostituire l'infortunato Gleison Bremer, che starà fuori per sei mesi a causa della rottura del crociato, e il difensore slovacco ai margini del progetto di Luis Enrique al Paris Saint Germain. Ecco perché il nome di Skriniar è da considerare nelle riflessioni che il club bianconero sta facendo in vista del mercato di gennaio.