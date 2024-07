Juventus, obiettivo esterno: nuovi contatti per Adeyemi, vive le piste Sancho e Galeno

Jadon Sancho

Il Manchester United ha messo ufficialmente in vendita Jadon Sancho, tornato dalla parentesi in prestito al Borussia Dortmund. Nelle ultime ore, tuttavia, si sono registrati sondaggi importanti anche da parte del Paris Saint-Germain. I Red Devils sono pronti a cedere Sancho a titolo definitivo per 40 milioni di sterline, ovvero circa 47 milioni di euro. Una somma di per sé già ingente e giustificata dal lungo contratto che lega Sancho allo United (fino al 30 giugno 2028). La Juventus sta valutando come aggirare l'ostacolo e lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non ha incassato aperture su questo fronte. Anche per l'alto ingaggio percepito da Sancho (circa 10 milioni di euro netti a stagione), che costringerebbe i bianconeri a chiedere un contributo agli inglesi per lo stipendio.