Juventus, occhio a Rabiot: contatto agente-Milan

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca sul mercato anche di un nuovo centrocampista da inserire nella rosa di Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il club di via Aldo Rossi sta monitorando con attenzione anche la situazione di Adrien Rabiot che è in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno 2024. Il Milan ha già avuto un contatto diretto con la madre-agente del centrocampista francese, Veronique, per capire la fattibilità dell'operazione.



In casa Juventus, intanto, si discute il tema rinnovo. La trattativa, nonostante diverse aperture, non è mai arrivata al punto di incontro fra la richiesta di 8 milioni di euro annui di ingaggio e la proposta che è anche inferiore all'attuale ingaggio da 7 milioni. L'addio a parametro zero è quindi ancora possibile, con il Milan pronto a inserirsi