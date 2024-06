AFP via Getty Images

Rabiot, ladri nella casa francese della mamma: rubati (e poi recuperati) 10.000 euro

Redazione CM

36 minuti fa



Un indirizzo trovato su un gruppo Telegram, una domenica mattina da dimenticare per la famiglia Rabiot: con il calciatore della Juventus impegnato in questi giorni all'Europeo in Germania con la Francia, la sua casa a Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), dove vive tuttora la madre-agente Veronique, è stata svaligiata da una banda di ladri.



LA RICOSTRUZIONE - L'accaduto è imputabile, secondo Le Parisien, è imputabile a cinque giovani tra i 17 e i 20 anni, che sono stati fermati poche ore dopo nelle vicinanze: prima è toccato a tre di loro, che stavano tentando la fuga cercando di salire a bordo di un'auto nel garage di una casa, poi ai due restanti, che stavano provando a nascondersi nel quartiere. Il bottino recuperato dalle forze dell'ordine si aggira intorno ai 10.000 euro. Pare che al momento dell'accaduto la signora Rabiot non fosse presente all'interno dell'abitazione.