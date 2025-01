Juventus, oggi riposo: domani si valutano le condizioni di Vlahovic e Conceicao in vista del Milan

AFP or licensors

Il giorno successivo al pareggio sul campo dell'Atalanta, con il risultato di 1-1, lainizia a pensare alla prossima partita, che vedrà la squadra diimpegnata sabato alle 18 all'Allianz Stadium contro ilPer il match con i rossoneri, nel qualedopo la squalifica di un turno che ha scontato al Gewiss Stadium contro l'Atalanta,, entrambi assenti a Bergamo. Oggi tutta la squadra usufruisce di un giorno di riposo: domani, alla ripresa degli allenamenti alla Continassa, il serbo e il portoghese saranno i due osservati speciali. Le loro condizioni saranno valutate, in vista di un eventuale rientro in squadra in occasione del big match con il Milan.