Juventus, Motta: "Non siamo contenti, ma grande prestazione. Spero che Vlahovic torni la prossima partita"

AFP via Getty Images

Un altro pareggio e un altro punto per la. Finisce 1-1 con l'al Gewiss Stadium nel recupero della 19esima giornata,porta avanti i bianconeri prima del pareggio decisivo dinon era in panchina causa squalifica (al suo posto il fidato vice Alexandre Hugeux), ma al termine della partita è intervenuto a Sky Sport per commentare risultato e prestazione: le sue dichiarazioni.- "Per il risultato non siamo contenti di sicuro, ma riconosco lo sforzo e la prestazione. Io ringrazio i ragazzi, oggi hanno disputato una grandissima partita".

- "Non è facciamo grandi prestazioni da oggi, quelle ci sono sempre. Questi ragazzi in ogni partita danno il massimo. Non mi devo ripetere: sappiamo il momento che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando, ma questi ragazzi continuano a fornire prestazioni importanti. Abbiamo fatto ciò che serviva e il grande gol di Kalulu non è arrivato per caso, è stata un'azione collettiva a cui hanno partecipato tutti. Di sicuro non dobbiamo essere contenti per il pareggio e vogliamo sempre vincere, ma è un mio obbligo riconoscere la prestazione di questi ragazzi".

- "Può cambiare anche durante la partita, lui sa cosa deve fare in ogni posizione: oggi l'ha dimostrato di nuovo. Noi abbiamo sempre lo spirito giusto, non solo oggi. E' vero che abbiamo pareggiato tantissimo e non siamo contenti, non possiamo essere contenti perché si lavora sempre per vincere. Lo spirito giusto però non è mai mancato".- "Non parlo di mercato".- "Dusan sta recuperando e spero possa essere a disposizione per la prossima. Abbiamo tre giorni per preparare la prossima partita".