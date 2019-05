Gli occhi della Juventus su Francesco Acerbi. Paratici, in tribuna durante Sampdoria-Lazio, non avrebbe solo osservato da vicino il centrocampista doriano Praet. L'uomo di mercato bianconero avrebbe tenuto d'occhio con grande attenzione anche la prestazione di Francesco Acerbi.



MERCATO LAZIO - La Juventus ha necessità di rifondare il reparto arretrato. L'anagrafe bussa: Caceres ha giocato pochissimo, verrà ceduto, Barzagli appenderà gli scarpini al chiodo. Il reparto andrà rinforzato, alla Juventus piace Acerbi per lo stile e le qualità difensive, potrebbe lanciare l'assalto. Il difensore per Lotito è incedibile: acquistato per sostituire de Vrij, ne ha rapidamente preso il posto anche nel cuore dei tifosi. Per la Lazio non si muove da Roma: la Juventus dovrà usare tutte le sue capacità di persuasione per convincere la dirigenza biancoceleste.