Juventus-Parma LIVE alle 20.45

Non si può sbagliare. Archiviato il pirotecnico pareggio per 4-4 contro l'Inter, ladi Thiagoè chiamata all'operazione continuità in campionato, nel match valido per lacontro ildell'ex Fabioin scena all'Allianz Stadium di Torino, nell'unico turno infrasettimanale di questa stagione. Dopo la vittoria del Napoli per 2-0 sul Milan, i bianconeri sono scesi provvisoriamente a -8 dalla testa della classifica, e vogliono rimanere agganciati, come l'Inter: un solo risultato per Vlahovic e compagni, se intendono tenere il passo scudetto.

Juventus-ParmaDi Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli; Conceicao, Thuram, McKennie, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta.Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Mandela Keita; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.Luca Zufferli (Udine)

