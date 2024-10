Rientro Koopmeiners, in campo per Juventus-Parma? La risposta di Motta

Getty Images

Teun Koopmeiners è rientrato dall'infortunio. Lo ha annunciato Thiago Motta nella conferenza stampa pre Juventus-Parma, gara in programma domani mercoledì 30 ottobre alle 20.45.rimediata nella gara precedente in Europa contro il Lipsia. Ora è recuperato e tornerà a disposizione dell'allenatore già dalla prossima gara, da capire se verrà schierato subito titolare o partirà dalla panchina.

- Durante la conferenza Thiago Motta ha fatto il punto su chi recupera per la gara in casa contro il Parma e chi invece sarà ancora out.: "Non avremo Gleison, Douglas, Arek, Nico. Recuperiamo Koop, vedremo se dall'inizio a partita in corso". Confermato quindi il ritorno nella lista dei convocati per l'ex Atalanta, che finora ha totalizzato sette presenze stagionali da quando è arrivato in bianconero, ed è ancora a caccia del primo gol.