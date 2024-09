Juventus, per fare più gol Motta studia le alternative: c'è anche Yildiz falso nove

La Juventus di Thiago Motta in cinque giornate di campionato ha mostrato pregi e difetti. Fra le qualità dai bianconeri c'è sicuramente la cura della fase difensiva, che ha avuto come risultato quello di non aver incassato ancora gol in Serie A e di averne preso solo uno in sei partite stagionali, se alle cinque giornate di campionato aggiungiamo anche il match d'esordio in Champions League. Se è ancora valida la massima per la quale "chi prende meno gol vince lo Scudetto", la Juventus per quando riguarda questo aspetto è sulla strada giusta.



L'altra faccia della medaglia, e qui passiamo ai difetti, è quella rappresentata dalla sterilità offensiva della squadra di Motta. In campionato, la Juventus ha segnato sei gol nei due 3-0 iniziali contro Como e Verona, per poi arenarsi con tre 0-0 consecutivi con Roma, Empoli e Napoli. Con sei reti, i bianconeri al momento hanno l'11esimo attacco della Serie A, come il Bologna, alle spalle di Milan (11), Inter (10), Napoli e Lazio (9), Torino, Atalanta, Verona e Parma (8), Udinese e Fiorentina (7). Premesso che la virtù è nell'equilibrio fra gol fatti e gol subiti, e detto che tutte le squadre sopra elencate hanno incassato più reti rispetto alla Juventus (in qualche caso anche molte di più), i bianconeri, se vogliono davvero puntare allo Scudetto, devono assolutamente iniziare a segnare di più.