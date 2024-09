Juventus, Thiago Motta esalta Kalulu: Giuntoli prepara il riscatto, che rimpianto per il Milan

Redazione Calciomercato

Il protagonista che non ti aspetti. In Juventus-Napoli è statoil migliore in campo per distacco. Semplicemente perfetto da difensore centrale su Romelu Lukaku e gli altri attaccanti azzurri.vuole ripetere con Pierre il capolavoro fatto con Calafiori e i risultati gli stan dando ragione.Le prestazioni offerte da Kalulu in questo avvio di stagione stanno facendo aumentare i rimpianti in casa Milan per una cessione probabilmente troppo frettolosa.Se a questo aggiungiamo che il classe 2000 è stato ceduto a una diretta concorrente allora il bilancio non può che essere negativo per il club rossonero. E pensare che i tempi per tornare indietro nei priori passi c’erano anche perché Kalulu, a un certo punto della trattativa, si era preso del tempo per riflettere sulla struttura del suo trasferimento: alla Juventus e a Thiago Motta aveva detto sì quasi da subito, i dubbi risiedevano sulla cessione solo a titolo temporaneo senza alcuna clausola che potesse far scattare l’obbligo di riscatto. Dubbi che sono evaporati in poco più di un mese, Kalulu si è già preso la Juventus.

. Le prime sensazioni sono molto positive, Giuntoli potrebbe. Kalulu ora benedice la scelta di affidarsi a un tecnico che crede fortemente nelle sue qualità come Thiago Motta, il Milan mastica amaro nonostante la cessione del francese farà registrare una plusvalenza piena.