Juventus, per Giuntoli mesi cruciali: tutti i nodi e i sacrifici di un mercato da non fallire

LEGGI: Juventus: fiducia totale a Thiago Motta, ma la storia insegna che nessuno è al sicuro ),. Al netto della differenza di ruolo e di status, anche per il Football Director dellavale la stessa logica:da parte della proprietà, e in particolare da parte diche lo ha scelto personalmente,, come è sempre avvenuto per tutti nel mondo bianconero.

, quel quarto posto distante al momento tre punti in classifica. E se Motta ci dovrà arrivare sfruttando e valorizzando al meglio i giocatori che gli vengono messi a disposizione,, una campagna acquisti che si presenta delicatissima ed esiziale,, per come si è messa la stagione e per l'alto numero di infortunati e di incognite presenti nella rosa bianconera.

e si limitò a fare da osservatore, con l'acquisto di Weah, l'unico di quell'estate, ultimato dalla società prima del suo arrivo., conoggetti misteriosi durati alla Continassa lo spazio di una primavera.Alcuni hanno reso secondo le aspettative:; altri sono stati troppo condizionati dagli infortuni per essere valutati con cognizione di causa:; qualcuno è ancora al di sotto delle aspettative:; e, infine, qualcun altro è ancora un oggetto misterioso sul quale inizia ad aleggiare la parola 'flop':

(24,3 anni, la seconda più giovane della Serie A dopo il Parma),(111,7 milioni, rispetto ai 125,9 milioni del 2023/24 e ai 166 milioni del 2022/23),, se non due, per sopperire alle assenze prolungate di Bremer e Cabal,(se Milik dovesse mantenere la sua inaffidabilità fisica). Ma non basta, perché al contempo(in scadenza nel 2026). E il tutto andrà fatto