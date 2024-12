Juventus, Thiago Motta: "Koopmeiners mi piace ovunque, è per questo che gioca"

2024 Getty Images

Dopo la netta vittoria per 4-0 in Coppa Italia, l'allenatore dellaha analizzato così la partita ai microfoni di Mediaset:- "Abbiamo fatto una buona prestazione,. Come ho detto l'altra sera loro possono esprimere le emozioni con il rispetto. Questi ragazzo stanno lavorando al massimo, cercando di dare sempre di più. A volte riusciamo a fare il risultato, altre volte no. Ma abbiamo il livello per fare grandi prestazioni".- ". Ha aiutato la squadra, dimostrando impegno e professionalità. Tutti hanno fatto un'ottima prestazione. Il suo ruolo?. Ha tecnica, qualità fisica e mentale. Sa crescere e aiutare anche in difficoltà. Quando la squadra funziona, lui riesce a esprimere le sue qualità.".

- "Se non ci fossero stati gli infortuni, non avremmo avuto bisogno di far giocare Locatelli dietro. Nell'emergenza è importante averlo in diverse posizioni. Non faccio mai giocare un giocatore in un ruolo in cui non è convinto.. Quando lo troviamo nel modo giusto, è un giocatore creativo, anche se. Anche Nico Gonzalez è importantissimo. Siamo contenti di lui".