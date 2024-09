Juventus, Perin: "Mercato? Lusingato dalle offerte, ma..."

, portiere dellaoggi titolare a Empoli, parla ai microfoni di Dazn prima del match: "E' sempre una responsabilità indossare questa maglia, in qualsiasi partita. Oggi è una partita importante perché si riprende dopo la sosta, dobbiamo iniziare questa settimana dove avremo tre impegni, ma pensando partita dopo partita. Siamo qui per cercare di continuare il percorso che abbiamo iniziato ad agosto"."La mia estate è stata abbastanza semplice perché io sapevo già cosa volevo, sono stato comunque lusingato dalle richieste che ho avuto da diverse squadre, ma la mia volontà è sempre stata quella di rimanere alla Juventus e cercare di giocare il maggior numero di partite".

"C'è stato un cambiamento, di solito ci vuole sempre un po' di tempo per capire in che direzioni vanno, perché non si passa subito a quello che si vuole fare e creare, c'è sempre un periodo per metabolizzare quel cambiamento. Ma da come abbiamo iniziato sembra che siamo già nella giusta direzione. Cerchiamo di fare quello che ci chiede il mister e lo facciamo col massimo della disponibilità, e questo è quello che fa la differenza".