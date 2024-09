Adzic e il ruolo nella Juventus: le parole di Motta

l'ha dimostrato più volte: l'età, per lui, è solo un numero. La carta d'identità non conta, se sei forte giochi. Punto.. Ma non è finita qui, perché durante la stagione l'allenatore bianconero pescherà ancora dalla seconda squadra, e non solo in caso di emergenza e necessità.- In quest'ottica, alla vigilia della trasferta della Juventus a Empoli per la quarta giornata di campionato, Thiago Motta ha parlato così in conferenza stampa del gioiellino bianconero Vasilije Adzic: "L'ho visto bene, si sta allenando e ha fatto un grande test in settimana., come sta e cosa può dare la squadra. Dobbiamo gestire il momento. Se stanno bene giocano. Hanno bisogno anche del contributo da parte dei ragazzi di esperienza per emergere".

- Trequartista classe 2006 montenegrino,. A Torino sono convinti delle qualità del ragazzo, all'occorrenza può giocare anche esterno sinistro in un tridente d'attacco per rientrare sul piede destro e calciare in porta o servire l'assist al compagno. Già 4 presenze e un gol col Montenegro Under 21, con la Juve ha firmato un contratto di tre anni fino al 2027 e se dovesse ingranare i bianconeri sono pronti a blindarlo.