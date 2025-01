Juventus, Pessotto: "Bello aver evitato il Milan. Crisi? Colpa degli infortuni, si deve crescere nell'esperienza"

Il sorteggio dei playoff di Champions League ha accoppiato la Juventus con il PSV di Eindhoven e direttamente da Nyon ai microfoni di Sky si è presentatoper commentare il percorso europeo che attende i bianconeri ."Aspetteremo la partita di ritorno per decretare se sia stato un buon sorteggio. È bello evitare un derby perché speriamo di avere l'opportunità di vedere due squadre italiane al turno successivo. Sono passati mesi, oggi sarà un'altra partita e noi dovremmo arrivarci fiduciosi e convinti di poter passare il turno, e soprattutto nelle migliori condizioni possibili'.

"Deve avere fiducia nel valore dei giocatori e nelle tante cose buone fatte, così come negli errori da non commettere. Bisogna crederci e compattarsi, tutti uniti verso la stessa direzione, queste sono le soluzioni: riuscire a eliminare gli errori e sfruttare le buone qualità"."All'inizio eravamo al completo, freschi, e quindi c'era grandissimo entusiasmo. Qualche infortunio di troppo ha fatto sì che la squadra dovesse giocare con grande continuità e quindi è mancata freschezza. Il percorso successivamente e stato più altalenante, ma secondo me la squadra deve crescere nell'esperienza e credere in quello che sta facendo".