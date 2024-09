Getty Images

Juventus: piace Pepi come erede di Milik

un' ora fa



La Juventus continua a guardare il mercato degli attaccanti alla ricerca di colpi in prospettiva che possano affiancarsi a Dusan Vlahovic e prendere il posto di Arkadiusz Milik. Tanti sono i nomi seguiti e fra questi sta prendendo sempre più piede il nome di Ricardo Pepi.



Attaccante classe 2003 statunitense, gioca oggi nel PSV Eindhoven ed è stato acquistato un anno fa nell'estate 2023 dall'Augsburg per 11 milioni di euro. Punta centrale che ama svariare, ha visto salire la sua valutazione a 15 milioni di euro e con un contratto lungo fino al 30 giugno 2028.



La speranza del club olandese è che crescano ancora di più le cifre di gol e assist (l'anno scorso 9 gol e 3 assist) e la Juventus lo visionerà anche dal vivo in occasione del confronto diretto di Champions League che andrà in scena il prossimo martedì 17 settembre alle ore 18.45 in casa all'Allianz Stadium.