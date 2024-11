Juventus, piccolo giallo sul rinnovo di Vlahovic: la situazione

Redazione Calciomercato

Lanon ha ancora finito di lavorare per modellare al meglio la rosa a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta. Dopo gli otto rinforzi estivi, l’obiettivo è portare a termine il rinnovo di contratto di Dusan(in scadenza nel 2026). I discorsi, già avviati in primavera, sono pronti a ripartire, anche se non c’è ancora una data precisa in agenda per un incontro tra l’agente del serbo e Cristiano Giuntoli. Un piccolo giallo che nasconde, probabilmente, una fase di riflessione dove le parti stanno studiando la strategia migliore per arrivare all’obiettivo.

Vlahovic è un ottimo attaccante, ma non un fuoriclasse. Quante volte avete sentito questa frase legata all’attaccante serbo? Non bastano i 6 gol in 10 partite di questo avvio di stagione per cambiare la percezione su un giocatore che è ancora alla ricerca di una completa definizione tecnica e caratteriale.

Dusan ha un contratto davvero importante e forse anche un po’ ingombrante.di euro a stagione per Vlahovic, bonus compresi. La nuova proposta sarà inevitabilmente più bassa a livello di stipendio fisso, ma si lavorerà sui bonus e su una spalmatura su più anni di alcune voci variabili per trovare un accordo che soddisfi tutti.Prima però servirà concordare una data per iniziare ad entrare sul concreto tra l’agente e Cristiano Giuntoli.