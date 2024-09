Juventus, Pogba e il ricorso contro la squalifica per doping. Ha testimoniato in segreto al Tas, ora tocca ai giudici

In casac'è un giocatore che è ancora ufficialmente sotto contratto ma che non viene neanche più nominato nella composizione della rosa a disposizione di Thiago Motta. Si tratta di, ufficialmente squalificato per 4 anni per doping (uno ormai già trascorso), ma per cui c'è in ballo un'ultima fondamentale battaglia da parte dei suoi avvocati per provare a riabilitare il suo status, il suo nome e anche e soprattutto il suo ingaggio.

nel corso degli esami antidoping a cui era stato sorteggiato nell'immediato post-partita di Udinese-Juventus, gara disputata il 20 agosto 2023 e in cui subentrò dalla pancina. Qualche settimana dopo, precisamente l'11 settembre,Dopo un primo processo, il 1 marzo il Tribunale Nazionale Antidoping accoglie la richiesta di pena con Pogba che non patteggia e si dichiara innocente.

Dal momento dell'emissione della condanna per doping contando anche il peso del suo ingaggio, la società bianconero non licenzia per giusta causa il calciatore (essendoci in corso ancora il ricorso al TAS per l'appunto) ma abbassa al minimo salariale che è di poco più di 2mila euro al mese, 42.477 euro all'anno, il suo stipendio.Un caso che però nelle prossime settimane potrebbe vedere finalmente una fine, con il calciatore che spera sia positiva e che quindi lo riporti a tutti gli effetti all'interno del mondo calcio e, quindi, ad essere anche reintegrato nella Juventus. Nella giornata di martedì 4 settembre, secondo la Gazzetta dello Sport,Dovesse essere confermata la lunga squalifica, invece, il passo successivo da parte della Juventus sarebbe, questa volta sì, la risoluzione anticipata del contratto che è ancora in scadenza al 30 giugno 2026.