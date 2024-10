Juventus, Pogba tra Marsiglia e Los Angeles FC: l'MLS si gioca la carta Giroud

Redazione Calciomercato

Mancano ancora poco meno di due mesi, ma la prossima sessione invernale di trattative rischia di essere davvero scoppiettante., giocatore in questo momento sotto contratto con la Juventus ma che, dopo la riduzione della sua squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi, può tornare in campo a partire dal prossimo marzo. La dirigenza bianconera, in accordo con la filosofia di gioco imposta da Thiago Motta, ha deciso che per il centrocampista francese spazio non c’è e non ci sarà, tanto che, un’indiscrezione confermata recentemente anche dallo stesso amministratore delegato della Vecchia Signora, Maurizio Scanavino.

E così, a 31 anni, Pogba sta studiando quale può essere la possibilità migliore per ricominciare la propria carriera e tuffarsi in una nuova avventura. Tra queste, come riporta alcune fonti della stampa francese,Si tratterebbe questa dell’ennesimo colpo di mercato dell’OM che, tra gli altri, negli ultimi mesi ha portato al Velodrome già Greenwood e Rabiot.La pista che porta in Ligue 1, tra l’altro, può divenire maggiormente concreta dopo l’infortunio al legamento crociato occorso a Valentin Carboni, out per il resto della stagione.

Ma la Francia non è l’unico percorso possibile per l’ex Manchester United. Infatti, come riportato da Tuttosport,(squadra di Lloris e Giroud, con i quali ha già avuto un contatto telefonico). Prime informazioni, primi sondaggi, ma un’idea che può diventare concreta, data la folta lista di centrocampisti in scadenza in orsa a LAFC – Sanchez, Musto, Atuesta, Duenas e O’Brien – e visto che anche Vela e Lloris – i designated players, ovvero coloro che non sono soggetti a vincoli salariali da parte del salary cup – hanno un contratto che vedrà la fine nei prossimi mesi. Inoltre, infine, rimane viva la pista Arabia Saudita, con almeno un paio di club che hanno sondato il terreno.

