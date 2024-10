Getty Images

Paul Pogba e la Juventus si preparano a dirsi addio. Il calciatore francese e il club bianconero sono pronti a trovare un accordo per interrompere in anticipo rispetto alla naturale scadenza il contratto, fissata per il 30 giugno 2026.



Come riferisce Fabrizio Romano, nella giornata di domani, dopo il verdetto finale del TAS, che confermerà la riduzione della squalifica da quattro anni a 18 mesi, le parti si incontreranno per intavolare la trattativa per la risoluzione del contratto.



In caso di fumata bianca e addio, Paul Pogba potrà cercarsi una nuova squadra e tornare in campo con un’altra maglia a partire da marzo 2025, quando scadrà la squalifica. In termini di regolamento, il francese potrà tornare ad allenarsi in gruppo a gennaio 2025. Una nuova vita, che con molta probabilità sarà lontano da Torino e dalla Juventus.