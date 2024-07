Juventus, primo sì di Todibo: trattativa con il Nizza, cifre e dettagli

AFP via Getty Images

. I bianconeri hanno virato con forza sul difensore centrale classe 1999 deldopo aver visto sfumare, diretto all', e la trattativa entra nel vivo.- Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Todibo ha in testa solo la Vecchia Signora e: il suo obiettivo è quello di raggiungere, prossimo giocatore bianconero.- Una presa di posizione che ha portato a un altro effetto, ossia l'uscita di scena delche nelle scorse settimane avevano offerto invanoal Nizza. Gli Hammers hanno immediatamente virato sudele l'hanno ufficializzato.

- Fuori dai giochi il West Ham, la Juventus ha una concorrente in meno ma deve comunque trattare con il Nizza, un osso duro. Il club della Costa Azzurra infatti non intende fare sconti per il cartellino del 24enne, i 35 milioni messi sul piatto dagli Hammers non bastavano e non bastano, l'obiettivo è incassare iche ilaveva offerto a giugno in un affare chiuso e poiper questioni regolamentari (Nizza e Red Devils hanno la stessa proprietà - Ineos - e la prossima stagione giocheranno entrambi in Europa League, vietato fare affari tra società della stessa "famiglia" e nella stessa competizione).

I rapporti tra Juventus e Nizza sono buoni, testimoniati anche dall'affare da 20 milioni più bonus per Thuram, e Cristiano Giuntoli prova a far leva sulla ferma volontà di Todibo di vestire il bianconero: la società torinese punta a un'operazione inper il difensore centrale. L'alternativa restadell'Arsenal (seguito anche dall') con la medesima formula, l'obiettivo è consegnare a Thiago Motta un rinforzo in tempi brevi per il reparto arretrato.