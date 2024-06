Atalanta, Saelemaekers è più di un'idea: il piano

Getty Images

Negli ultimi anni ladell'Atalanta ha portato diversi frutti: plusvalenze, due finali,solo per citarne alcuni. L'idea quindi è quella di proseguire come nelle stagioni precedenti. E quindi, reparto per reparto, l’Atalanta sta selezionando i profili che fanno per lei e per poi muovere i primiLavora sul mucchio, perché sa che poi dovrà limare. Ci saranno formule non gradite, tanti club che non vogliono ‘prestare’ i giocatori ma solo venderli, cifre che riterrà troppo alte, dirette concorrenti che le strapperanno il talento sotto il naso (anche sea), pretese troppo alte dei procuratori o passi indietro dei giocatori (come Buongiorno ad agosto).

Come ricorda il Corriere della Sera Bergamo, per esempio, il nome disi era acceso nei giorni che hanno preceduto il riscatto di De Ketelaere. E lì l’occhio è caduto, e ci è rimasto, anche su, utilizzato trenta volte da Thiago Motta nell’ultimo campionato dei miracoli a Bologna. E che vale quasi 20 milioni in meno dell’attaccante ex Roma:. Lo stesso Saelemaekersdopo che i rossoneri hanno preferito cederlo nonostante lui sia stato uno dei protagonisti dello scudetto del 2022. E rispetto ad altre piazze, su tutte la Juve che si era mostrata parimenti interessata, l’ala destra impiegabile all’occorrenza in attacco e a centrocampo partirebbecon la prospettiva di disputare tante partite tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Per l’esubero del Milan, che è solo l’ultimo nome emerso nei sondaggi al Centro Bortolotti di Zingonia,, senza prestiti come invece fatto con De Ketelaere.