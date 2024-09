La Juventus ha chiuso ufficialmente una nuova cessione e la lista degli "esuberi da tagliare" o meglio della rivoluzione in rosa messa in atto da Cristiano Giuntoli si è arricchita a tutti gli effetti di un nuovo tassello. Filip Kostic è infatti passato ufficialmente in prestito al Fenerbahce andando ad incrementare una voce importantissima in questa roboante sessione di calciomercato estiva messa in atto dal club bianconero.



QUANTO HA INCASSATO? - Operazioni in uscita numerosissime e compensate in larga parte dall'ingresso di nuovi acquisti ma che hanno avuto, fin dal primo addio di Kean passando per quelli più chiacchierati di Federico Chiesa e Filip Kostic, il direttore sportivo bianconero è riuscito nell'impresa di piazzare sul mercato tutti quei giocatori non ritenuti idonei al nuovo progetto di Thiago Motta ad eccezione dei soli McKennie (renitegrato) e Arthur (reintegrato, ma con addio ancora possibile).

Ma quanto ha incassato e quanto ha risparmiato la Juventus da questa serie di maxi-operazioni? Fra introiti da cartellino e risparmio di ingaggi la cifra che si va a toccare è importantissima.