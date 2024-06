AFP via Getty Images

Juventus, riparte il tormentone Berardi: in quota sarà ancora derby d’Italia con l’Inter

18 minuti fa

Come da diverse estati, il nome di Domenico Berardi è al centro degli intrighi di calciomercato. Per il numero 10 del Sassuolo, da sempre in forza al club emiliano, potrebbe essere l’occasione giusta per andare via visto la retrocessione in Serie B della sua squadra. Dopo le trattative dell’anno scorso, nelle ultime ora sta prendendo nuovamente quota l’opzione Juventus, offerta a 4 dagli espert, in pole sull’Inter, alla ricerca di un cambio di qualità in attacco, dato a 5 su Better. Più lontano il Milan, visto a 7, stessa quota di una Lazio che sta vivendo mesi di profondo rinnovamento.