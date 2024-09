Getty Images

si affrontano all'Allianz Stadium di Torino in un match valido per la 3a giornata della Serie A 2024/25: calcio d'inizio alle, dirige l'incontrodella sezione di Torre Annunziata, su Calciomercato.com gli episodi dah. 20.45: Guida: Carbone - Peretti: Feliciani: Di Paolo: Paterna- Bastano 90 secondi per il primo cartellino giallo della partita: a Fagioli per uno step on foot su Pellegrini, proteste dei giocatori della Juventus.