Juventus, Rugani ritorna a gennaio? Parla l'agente

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, difensore di proprietà della Juventus attualmente in prestito all'Ajax, intervistato da Juventusnews24 parla del suo assistito: "Daniele aveva bisogno di rimettersi un attimo in sesto sia per la preparazione fatta da solo sia per un infortunio avuto alla caviglia. Adesso, per fortuna, sta bene ed è guarito: ha già fatto qualche minuto in campionato e in Europa League. Piano piano sta carburando in una squadra che gira abbastanza bene. Stiamo parlando di una grandissima scuola con una filosofia meravigliosa alle spalle. L’Ajax e l’Ajax: il primo club che ha cambiato il modo di vedere il calcio. L’Ajax e la Juventus sono due club gloriosi: un giorno Daniele potrà dire ai suoi nipoti di aver vestito due maglie tanto prestigiose. Poi lo stadio è davvero imponente: ci sono sempre 55mila persone a vedere le partite!".

Torchia prosegue: "L’Italia non è tanto meglio. C’è un grosso gap tra le grandi potenze e le ‘piccole’ del campionato. L’Ajax, il PSV, il Feyenoord e l’AZ sono sicuramente le squadre con maggior qualità della lega. La differenza principale, probabilmente, sta nelle pressioni: in Italia gli errori pesano molto di più. Spesso e volentieri in Olanda a 18 anni giochi e a 23-24 rischi di diventare pure capitano! I ragazzi qui mi hanno impressionato soprattutto per la loro personalità.non tanto per una questione tecnica, bensì perché le loro idee sono altre".