Juventus scatenata anche con la Next Gen: in arrivo l'ex Roma e Lecce Faticanti, ecco chi è

AFP via Getty Images

L'estate del 2024 sarà ricordata come quella in cui laha fatto man bassa sul mercato, non solo quello della Prima Squadra. Mentreprendevae tutti gli altri per rinforzare la squadra didiversi colpi sono stati assestati anche per quella di, laL'ultimo di questi è il centrocampista del, Giacomo. Stiamo parlando di un prospetto dal sicuro avvenire: è un classee si è formato a Trigoria, nel settore giovanile della, da sempre uno dei migliori d'Italia. Il giocatore sosterrà nelle prossime ore le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. Già nella passata stagione i bianconeri avevano provato a mettere le mani su di lui mafu il più lesto.

Faticanti è andato poi in prestito alladove ha messo insieme 11 presenze tra Serie B e playout, condite da un assist. Ora il salto alla Juve e un'annata da protagonista nel. Costantemente nel giro delle nazionali, il centrocampista era stato anche inserito dal The Guardian nella lista dei