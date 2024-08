Juventus Next Gen sconfitta 4-3 in casa dall'Audace Cerignola

Getty Images

La Juventus Next Gen comincia il proprio campionato con una sconfitta netta, al di là dei due gol nel finale, e senza appello contro l'Audace Cerignola. E passi per il risultato, 3-4, che può capitare; ma è la prestazione la vera nota negativa. Difesa fragile, fase offensiva pressochè inesistente. Servirà ben altro per le prossime uscite: il tempo per lavorare c’è.Juve Next Gen-Cerignola LIVE: la diretta- Segna Stivanello sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi l'arbitro fischia la fine- Bella imbucata di Palumbo, Amaradio si infila e in spaccata segna

80' Fuori Guerra, dentro Ledonne per la Juventus80' - Ammonito Amaradio per fallo a gamba tesa77' - Cambi per il Cerignola: fuori Paolucci, dentro Di Dio; fuori Bianchini, dentro Ruggiero76' - Ci prova Tascone dalla distanza, vola Daffara a deviare fuori- Gagliano non sbaglia dal dischetto73' - Martinelli colpisce al volo dentro l'area, Scaglia colpisce di mano ed è RIGORE69' - Montero all'attacco: fuori Citi, dentro Amaradio66' - Esce Cuppone, dentro Visentin; fuori Russo, dentro Tentardini per il Cerignola65' - Punizione calciata da Mancini, la barriera devia fuori

63' Caos totale! Da Graca scappa al limite, Ligi lo stende ed è ESPULSO per fallo da ultimo uomo. Dopo, battibecco tra Mancini (che viene ammonito) e Saracco. Ammonito anche Scaglia59' - Fuori Salvemini, dentro Gagliano per il Cerignola56' - Fuori Anghelè, entra Mancini55' - Imbucata di Anghelè per Da Graca che però non riesce ad accelerare e smarcarsi49' - Ci prova Da Graca con un parabola alta dal lato, palla fuori47' - Subito pericoloso il Cerignola, tiro potente ma è bravo Daffara a farsi trovare pronto46' - Via alla ripresa, fuori Mulazzi e Peeters, dentro Comenencia e Owusu

44' - Sulle ali dell'entusiasmo, la Juve si riversa in avanti, ci prova Anghelè ma spara alto- Mulazzi dalla sinistra scarica per Palumbo che prende la mura e di mancino infila il pallone all'incrocio. C'è ancora una partita38' - Fallo in mezzo al campo e poi reazione di Peeters che si prende il primo cartellino giallo del match33' - Scambio Guerra-Palumbo, con il centrocampista che prova la conclusione dalla distanza che è di molto fuori misura30' - Ci prova Da Graca a scuotere i suoi, tiro potente dalla distanza, pallone che non esce di molto

- Anghelé perde un brutto pallone sulla sua trequarti, difesa bianconera immobile e Cuppone ne approfitta per firmare il 3 a 0- Azione di contropiede dei pugliesi che tagliano in due la difesa bianconera e raddoppio di Salvemini19' - Cross teso da calcio d'angolo di Palumbo, sbuca Puczka che di testa sfiora il pari14' - Palla nel mezzo di Puczka, velo di Guerra per Da Graca che prova a girarsi in area ma la sua conclusione è murata- La sblocca Cuppone che sfila alle spalle di Scaglia che sbaglia i tempi dell'intervento

10' - Più intensa la squadra pugliese, i bianconeri faticano a risalire il campo5' - Brutta palla persa nel mezzo da Peeters, gli ospiti sprecano la ripartenza2' - Paolucci mette in mezzo un pallone pericoloso, Citi allunga fuori1' - Via al match!Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Citi, Scaglia F., Stivanello; Mulazzi, Palumbo, Peeters, Puczka; Guerra, Anghelè; Da Graca.Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Russo, Coccia, Tascone, Salvemini, Bianchini, Paolucci, Ligi, Gonnelli, Cuppone, Martinelli.