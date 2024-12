Juventus, seconda peggior partenza post Calciopoli: Motta (quasi) come Allegri e la classifica dice Europa o Conference

che, dopo la superba vittoria contro il Manchester City in Champions League (successo che ha rilanciato le ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi di finale nella massima competizione europea), è incappata nel quarto pareggio consecutivo in Serie A nell’incrocio contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.nella sfida dell’Allianz Stadiumche, seppur resti momentaneamente alla portata dalla zona Champions, ha rischiato di essere sconfitta prima della realizzazione su rigore di Vlahovic ed è scivolata a -9 dall’Atalanta,, a seconda dell’andamento stagionale delle italiane in Europa. Juventus, dunque, che rimane sì imbattuta, ma che trova il decimo pareggio in campionato in una stagione che non la vede vincere in Serie A da più di un mese (9 novembre, nel derby contro il Torino).

. Certo, i continui impegni nelle varie competizioni e una serie sfortunata e infinita di infortuni hanno senz’altro limitato le possibilità di Thiago Motta nel lavorare al massimo delle sue potenzialità con la rosa della Vecchia Signora, ma è evidente come sussistano delle criticità che tardano a scomparire:. Colpe da suddividere, chiaramente, fra singoli (Koopmeiners su tutti) e tecnico, con lo stesso chiamato a fare quadrato insieme alla propria squadra e trovare la chiave di volta per superare questo periodo di difficoltà.

Come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, diamo un’occhiata alle statistiche fatte registrare in questo prima parte di annata dagli uomini di Thiago Motta:, decimo pareggio in campionato (potenzialmente a -6 dal quarto posto), poco più di una vittoria ogni tre partite di media,-. Certo, era una formazione diversa, un calcio diverso e una Juventus a cui mancava il simbolo Alessandro Del Piero (reduce dalla rottura del legamento crociato), ma i soli sei successi rimangono un dato sul quale porre attenzione (nel 1999, tuttavia, c’erano stati 5 pareggi e altrettante sconfitte). Tornando ai tempi più recenti,. Un dato, dunque, che ci porta di fronte all’evidenza di una squadra, allenata da Thiago Motta, che ora, primato che appartiene proprio alla Juventus di Allegri del 2021/22 che ottenne 27 punti nelle prime 16 giornate, uno solo in più dei ragazzi di Motta quest’anno.

Tornando a quella stagione targata, la crisi della Juventus non si sarebbe risolta nemmeno con le dimissioni di Marcello Lippi e l’arrivo di Carlo Ancelotti:La parabola della formazione bianconera di Motta rischia di andare in questa direzione: 28 punti, sesta posizione e un’Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha allungato a 9 punti di vantaggio in vetta.alla “pareggite” (passateci il termine)e, obiettivo minimo per la società del capoluogo piemontese. Gennaio è vicino e una mano potrà arrivare dal mercato, andando a rinforzare almeno il pacchetto difensivo (date le assenze di Bremer e Cabal fino al termine della stagione) cercando un solido centrale e, magari, un’alternativa a Dusan Vlahovic in attesa del recupero di Arkadiusz Milik.

