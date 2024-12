Juventus fischiatissima, non vince quasi mai e annoia: è nettamente peggiorata dall'anno scorso

Redazione Calciomercato

Questa è la verità, che pure si cerca di ammortizzare con le scuse degli assenti e del noviziato tecnico. Non prendiamoci in giro, dai., del resto. Adesso, naturalmente causati anche dal

salvato dalla traversa di Andersen nel primo tempo, battutoapparenti da Ellertsson e Idzes nella ripresa. Di fatto, non fa una parata ed è impegnato soprattutto a sparecchiare l'area calciando lungo con i piedi. Il quartetto difensivo colleziona un’insufficienza insolita per, ma verso la fine va in affanno. A centrocampovisibile.

Sostituito in anticipo pure Weah, che dove lo metti, sta; e fa quel che può.Entrambi fanno comunque bella figura per generosità e altruismo, qualità non esattamente nel loro Dna.I subentrati non sorprendono:Spiccioli anche per Locatelli e Nico Gonzalez.

Nel senso che proprio non gioca. Annoia. Punto. Delude. Punto.Punto esclamativo!