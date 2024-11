Juventus, segnale importante da Londra per Kiwior. E De Laurentiis cambia tutto sull’obiettivo Raspadori

Redazione Calciomercato

La vittoria nel derby della Mole contro il Torino ha portato entusiasmo in una Juventus che vuole essere protagonista in campionato fino alla fine.Da Londra arrivano segnali che la Juventus potrebbe decidere di sfruttare:che ha inserito il nome del classe 2000 nella propria lista della spesa considerando che fu proprio Thiago Motta a valorizzarlo nella comune esperienza a La Spezia.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Kiwior per la difesa sì, Raspadori per l’attacco no. Almeno per il momento.e sanno che la Juventus di Giuntoli può diventare una opzione interessante ma non a gennaio per due motivi: