Juventus, senti Ferrara: "Allegri un vincente, Thiago Motta cambi comunicazione"

Redazione Calciomercato

. L'ex difensore bianconero ha dichiarato al Corriere della Sera: "Per la Juve è un'annata difficile, forse le speranze erano di fare un cammino diverso rispetto a quello visto fin qui. Per esperienza so che l'eliminazione in semifinale contro il Milan è qualcosa che non può essere preso alla leggera e pesa all'interno del percorso".Il gioco del suo Bologna mi è piaciuto tantissimo, adesso sta incontrando delle difficoltà. È stato mandato via un tecnico vincente, che praticava un calcio vincente, perché la storia di Allegri parla in maniera chiara. Ed è stato fatto perché si voleva il bel gioco. Conceiçao è arrivato al Milan e la prima cosa che ha detto è che a lui interessa fare un gol più degli avversari, ha specificato insomma il percorso da intraprendere. Giocare bene non esclude la vittoria, ma a Thiago si chiedono 4 cose: deve entrare in Champions, lottare per lo scudetto, portare a casa un trofeo e giocare bene. Il problema sta nelle aspettative che sono state create".

"Certe vittorie bisogna volerle fortemente e stare attaccati al gruppo di testa è fondamentale, anche come stimolo all'interno dello spogliatoio. È vero che ci sono annate in cui le cose non vanno come vorresti, ma la Juve ha investito tanto sul mercato: la gente si aspetta qualcosa in più. Come valori c'è la qualità per restare in alto? Secondo me sì"."Chi sono i leader di questa Juve? Generalmente sono i giocatori che conoscono meglio l'ambiente Juve, con più esperienza all’interno del club. Però uno di questi mi sembra che andrà via…? Il mercato del Napoli è stato importante, a partire dall'arrivo dell'allenatore, ma qualche elemento potrebbe essere ancora inserito e so che Antonio troverà gli argomenti".

? Come numeri è un giocatore che andrà sempre in doppia cifra. Se poi valutiamo le sue prestazioni, deve migliorare nella gestione del pallone, nel giocare assieme alla squadra. Devi capire cosa vuoi dal tuo centravanti. A gennaio non è mai facile ed è sempre meglio puntare su giocatori che conoscono già il nostro campionato. E non vale certo solo per la Juve: mi sembra che tutte abbiano delle necessità di sistemare alcune cose, tranne forse l'Inter".