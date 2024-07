Juventus, senti Galliani: "Szczesny al Monza? Chissà, vedremo se può diventare una trattativa"

In occasione di un evento commerciale,ha fatto il punto della situazione suldel club bianco-rosso, affrontando diversi temi. Queste le sue principali dichiarazioni, riprese da gianlucadimarzio.com: "Abbiamo fatto 97 punti nelle ultime due stagioni ora si ricomincia azzerando tutto. La nuova Serie A vede delle neopromosse, soprattutto il Como, con ambizioni, risorse e proprietà straniere. Nessuno si è accorto che unica proprietà lombarda totalmente italiana è il Monza".Sui movimenti programmati per l’estate: "La rosa ideale per me è di 26 giocatori, due per ruolo, il terzo portiere e per sicurezza, ho sempre sognato, un jolly per settore a livello di movimento. Non sempre si riesce però ad arrivare a questo. È uscito il portiere, è tornato Cragno che era nel giro della Nazionale quando era arrivato da noi. Poi sono stati ceduti calciatori che non erano con noi lo scorso anno, ma in prestito in altre squadre.".Tra i nomi di spicco accostati al Monza nelle ultime settimane anche quello di, portiere dellain uscita dalla società bianconera e tuttora alla ricerca di una nuova sistemazione dopo che la trattativa per il suo trasferimento in Arabia Saudita, all’Al-Nassr, si è interrotta: "L’obiettivo è costruire una squadra competitiva".