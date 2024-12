L'ex centrocampista bianconero ha dichiarato a Sky Calcio Club: "Di chi ha bisogno sul mercato?Poi mi dispiacerebbe che a pagare per tutti fosse Gatti, perché è quello che comunque il suo l'ha sempre fatto. Però numericamente lì dietro probabilmente servono anche due giocatori perché Danilo ormai mi sembra che, tra infortuni e altre cose, non ci sia più. Altrimenti devono giocare perennemente titolari i soliti quattro, Savona poteva essere un ragazzo che andava bene per fare qualche partita tanto per crescere".

Danilo si sforza di essere leader, trascinare la squadra e dare l'esempio. Ma l'allenatore spesso ti mette in panchina, quindi fai anche fatica., così si tappano due falle. Raspadori piace tanto anche a Spalletti che continua a convocarlo in Nazionale, sa giocare a calcio. Se lo prendi per fare dei gol, anche no. Però se Vlahovic un giorno non c'è, ecco che ti può rifare il centravanti.