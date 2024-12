Getty Images

Segna anchenella vittoria delil classe 2005 olandese naturalizzato spagnolo ha segnato al 29' la prima rete degli ospiti a Old Trafford. La curiosità riguarda il fatto che Huijsen, difensore ex Juventus, ha segnato svettando di testa in anticipo anche su, attaccante olandese del Manchester United, ex Bologna, e ora grande obiettivo di mercato della Juventus. Per Huijsen si tratta della seconda rete stagionale, dopo quella con la quale aveva stabilito il record di più giovane mercatore in Premier League con la maglia del Bournemouth.

: "Sinceramente io non sarei mai voluto andare via dalla Juventus, non è stata una mia scelta. Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa, la dirigenza e Thiago Motta mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione".