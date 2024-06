Getty Images

Juventus, senti Morata: "Non so resterò all'Atletico Madrid, Simeone non mi ha mai chiamato"

34 minuti fa



Il futuro di Alvaro Morata rimane ancora da scrivere. Impegnato durante gli Europei da capitano della sua Spagna, l'attaccante è finito nel mirino di diversi club italiani. Nell'ultimo periodo, Juventus e Roma hanno sondato il terreno con l'Atletico Madrid per il centravanti iberico, senza tuttavia trovare la quadra. In particolar modo, Morata sta spingendo per tornare in bianconero: è pronto anche ad abbassarsi l'ingaggio pur di ritornare alla Juventus.



Lo stesso giocatore, a El Chiringuito, ha così commentato la sua situazione: "Non so ancora se resterò all'Atletico. Ho ricevuto messaggi da tantissime persone del club in questi giorni, ma non da Simeone. Lo conosco molto bene, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato per dirmelo".