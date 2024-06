Morata apre alla Juventus: Giuntoli pensa allo scambio con Kean

Getty

Dietro le dichiarazioni fornite a Marca, nel corso della giornata di ieri, non esiste alcun tipo di rottura con la sua attuale società, l’Atletico Madrid, ma semplicemente la consapevolezza che sia arrivato il momento di lasciare Madrid e la Spagna, tornando a giocare dove più il suo talento è riuscito a risplendere: "Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all'estero. Quello che appare sulla stampa sarà quello di cui parleranno in società. Se però io vedo che l'Atlético vuole ingaggiare otto attaccanti, allora capisco che non sono la priorità del club. Non posso restare all'Atlético e non giocare".E le motivazioni dietro questo sfogo sono duplici: da un lato la scarsa fiducia e considerazione che sente da parte dei Colchoneros, dall’altro il clima ostile avvertito dall’ambiente intorno a lui.

: Morata non prende in considerazione un’avventura in Arabia Saudita, da dove gli sono arrivate diverse offerte, gradite invece al club spagnolo perché gli consentirebbero di fare cassa.Tuttavia, c’è sempre un ma in ogni storia. Il però di questa storia si chiamano Arkadiusz Milik e Moise Kean, ovvero i due vice Vlahovic attualmente presenti in rosa. Se il polacco, operato per l’infortunio al menisco subito con la sua Polonia e fuori per almeno 30-40 giorni, può allungare i tempi di cessione, ecco che Kean, che a gennaio era stato a un passo dal trasferirsi all’Atletico Madrid, prima delle problematiche evidenziate dalle visite mediche, invece può essere più facilmente vendibile e utilizzabile in sede di mercato.