Juventus, si complica la pista Sancho: irrompe il PSG

IL PIANO DELLA JUVENTUS

Una somma di per sé già ingente e giustificata dal lungo contratto che lega Sancho allo United (fino al 30 giugno 2028). La Juventus studia da tempo come aggirare l'ostacolo e lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non ha incassato aperture su questo fronte. Anche per l'alto ingaggio percepito da Sancho (circa 10 milioni di euro netti a stagione), che costringerebbe i bianconeri a chiedere un contributo dai Red Devils per lo stipendio. Per tentare l'assalto la Vecchia Signora dovrebbe prima completare qualche cessione per aumentare il budget a disposizione.