Juventus, Ten Hag "blinda" Sancho e complica i piani di Giuntoli

Lasa che per contrastare il dominio dell'Inter dello scorso campionato dovrà essere tra le squadre protagoniste sul fronte calciomercato e a tre settimane dall'inizio della sessione estiva, Cristianoha già chiuso diversi colpi importanti. Per accontentare, però, c'è bisogno anche di un esterno offensivo e un nome che rimbalza da diversi mesi in casa bianconera è quello di. L'attaccante del, però, ha ricucito il rapporto con l'allenatoree il suo addio adesso è in stand-by.

- "Tutti possono sbagliare", parola di. L'allenatore del Manchester United si è schiarito le idee e, dopo il prestito didello scorso anno al Borussia Dortmund, ha deciso di puntare sull'esterno offensivo inglese per la prossima stagione. Questo complica notevolmente i piani della Juventus, che da diversi mesi segue il classe 2000, per cui i Red Devils chiedono 40 milioni di euro. Il giocatore aveva anche messo il club bianconero in cima alla lista dei desideri, ma dopo il discorso avuto con il tecnico olandese - fresco di rinnovo fino al 2026 - la sua posizione potrebbe cambiare, tanto da decidere di restare in Premier League.

- Non è un caso, infatti, che nell'amichevole che si è disputata ieri (20 luglio) tra Manchester United e Rangers, il tecnico olandese ha schierato l'inglese dal primo minuto. Nel post-gara, poi, intercettato ai microfoni di ADS Sportwereld, l'allenatore ha spiegato che il rapporto con il giocatore è stato ricucito: "Abbiamo parlato chiaramente. Tutti possono sbagliare. Mettiamo una pietra sopra e andiamo avanti. Questo club ha bisogno di buoni giocatori e una cosa è certa: Jadon è uno di questi. Spero che si integri bene e contribuisca al successo del Manchester United".

- Cristianosi sta, quindi, muovendo per cercare altre piste e tra i nomi presi in considerazione c'è anche quello dell'esterno del Porto Wenderson Galeno . Il brasiliano è reduce da una grande stagione in Portogallo, condita da 16 reti in 48 presenze. Il suo contratto è valido sino al 2028 e all'interno di esso c'è una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Al momento, però, i Dragoes hanno bisogno di fare cassa e si siedono a trattare a fronte di offerte da 40 milioni di euro. Un altro profilo che piace alla Juve èdel Borussia Dortmund. Il club tedesco, però, non si muove dai 45/50 milioni di euro richiesti.