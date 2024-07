Juventus: si rivede McKennie, ma il futuro è segnato

Getty Images

Nel corso della mattinata odierna, il centrocampista statunitense classe 1998 è arrivato al JMedical per effettuare i classici controlli e sostenere le visite mediche di rito propedeutiche all’avvio dei suoi allenamenti sul campo insieme a chi non è partito per il ritiro in Germania. Si riduce, dunque, il numero dei giocatori bianconeri ancora in vacanza dopo gli impegni con le nazionali: sono rimasti in cinque a dover ancora rientrare (Danilo, Douglas Luiz, Bremer, Yildiz e Szczesny)., dopo il termine della Copa America, ha avuto qualche giorno in più di vacanza, vista la sua attuale situazione: il giocatore. Da questo punto di vista il segnale del club è stato chiaro: vacanze "prolungate" e di conseguenza niente ritiro con la squadra a Herzogenaurach.

. Il giocatore, però, non ha accettato l'offerta dell'Aston Villa (le prime richieste di ingaggio sfioravano i 5 milioni di euro), una situazione che non ha sicuramente fatto piacere al club e alla dirigenza bianconera, visto anche un contratto che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.Non ci saranno nuove opportunità: cessione in estate o stagione al di fuori delle considerazioni tecnico-tattiche di Thiago Motta - anche se la Juventus desidererebbe non perdere il giocatore a parametro zero al termine dell'annata -. Adesso si tratta solamente di capire chi è davvero interessato al giocatore e può presentare un'offerta che accontenti sia la società che lo stesso McKennie.

L'ultima proposta è arrivata dall'Everton, ma ancora non c'è stata ancora un'offerta concreta. La Juventus parte da una base intorno ai 20 milioni di euro. Non c'è altra strada.