La Juventus lascia in ferie McKennie: non rientra a Torino, si scalda il mercato

Getty Images

Tanto per cambiare, non cambia quasi mai nulla. Westonsta vivendo un'altra estate da separato in casa, e stavolta casa dovrà essere necessariamente altrove. Il centrocampista americano, dopo aver fatto quasi saltare l'affare- la Juve ha dovuto optare per la cessione di-, adesso raccoglie le briciole di un rapporto ai minimi storici. Non c'è possibilità di rinnovo. Non c'è chance di reinserimento. C'è solo l'addio, nel suo futuro.Wes anche per questo non farà rientro a Torino insieme ai compagni. Oggi sarebbe stato il suo giorno, perché è stato quello di, oltre che di Andrea(arrivato ieri) e di Federico Gatti. No,non c'è, non saluterà nemmeno Thiago. Ufficialmente: qualche giorno di ferie in più.

Il mercato attorno al centrocampista exè vario e non ha ancora preso una strada decisa, stretta, dalla quale sarebbe pure difficile prendere alternative.è un caso spinoso perché estremamente legato alle sue richieste. Alte, decisamente, in particolare per i club di media fascia che l'hanno messo sul taccuino. Le prime richieste sfioravano i 5 milioni di euro, e poi c'è da considerare il braccio di ferro con la, che non vorrebbe perderlo naturalmente a zero, ma che non accetta compromessi unilaterali. Tradotto: se il texano chiede una sorta di buonuscita, ecco che potrebbe ritornare la fase di stallo.

La speranza, per lae per, è che possa arrivare una squadra di Premier (o MLS) ad accontentare tutti. L'ultima proposta un po' più allettante è arrivata dall'Everton, ma non c'è stata ancora un'offerta realmente concreta. Laparte da una base di 20 milioni, o poco meno. Con, un mese fa, si ragionava sui 18 e nessuno aveva obiettato. Erano ben altri, i problemi. E restano tutti. Come un nodo da sciogliere, o comunque allentare. La distanza, cioè le ferie prolungate, magari rilasseranno tutti.