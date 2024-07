Juventus: Soulé perde il duello con Yildiz, nuovo simbolo bianconero. Per l'argentino due soluzioni in uscita

LA ROMA

Soulé piace tantissimo alla Roma e a Daniele De Rossi, che per ragioni di età e di potenzialità lo preferirebbe a Federico Chiesa. La Juventus invece preferirebbe cedere l'argentino all'estero, e non alla Roma, per due ragioni: non rinforzare una diretta concorrente e non precludere una via d'uscita per Chiesa. Per quanto riguarda le cifre, la Juve chiede almeno 35 milioni (40 con i bonus), un prezzo giudicato eccessivo dai giallorossi, che pensano all'inserimento di eventuali contropartite tecniche (si è parlato di Stephan El Shaarawy).