Romamania: prendere Soulè e vendere Dybala, la mossa coraggiosa che servirebbe alla Roma per svoltare

L’esonero di Mourinho in mezzo alla stagione è stata la mossa fin qui più coraggiosa della gestione Friedkin. Necessaria in quel momento per le prestazioni e i risultati desolanti della Roma, rischiosa per l’altissimo tasso di impopolarità in una città che come nessun’altra si attacca ai suoi eroi.Ma se i texani, come sembra, hanno davvero deciso dare un senso più compiuto ai loro investimenti multimilionari devono insistere sulla linea del cambiamento. Adesso c’è infatti bisogno di altre scelte in forte controtendenza con quanto fatto finora. Senza girarci troppo attorno, in

L’argentino è un campione dalle qualità tecniche indiscutibili, ma tanto costoso quanto fragile.e una clausola presente sul suo contratto gli lascia anche la possibilità di un rinnovo automatico per un’ulteriore stagione. Risorse importanti per un giocatore che lo scorso anno in campionato ha giocate 28 partite su 38, di cui solo 7 però per intero, è stato sostituito 18 volte, tra infortuni muscolari e risentimenti vari, e altre 3 è subentrato dalla panchina.

Anche a Trigoria si stanno interrogando sul da farsi, rinviando l’appuntamento con il procuratore di Dybala che chiede notizie sulla possibilità di rinnovare il contratto con la Roma per più di una stagione e nel frattempo sonda le altre opzioni sul mercato. A differenza dell’estate scorsa,L’incertezza sul futuro sta innervosendo lo stesso Paulo, che ha probabilmente avvertito un’aria diversa attorno a sé. Con un altro indizio a rafforzare la tesi del possibile distacco anticipato dalla Capitale:Considerando che nella rosa giallorossa già c’è un vice-Dybala (Baldanzi), l’arrivo di Soulè potrebbe favorire la partenza di Paulo. Altrimenti non sarebbe molto logico investire gli oltre 30 milioni richiesti dalla Juventus per una sorta di “doppione”.

Prendere Soulè e non Chiesa, sacrificare Dybala, cercare sul mercato altri talenti da costruire nel tempo da aggiungere a Le Fee e al terzino svedese Dahl in arrivo dal Djurgarden dimostrerebbe che la Roma ha davvero deciso di cambiare la sua filosofia.ma poi ha continuato a vedere la squadra fallire puntualmente la qualificazione alla Champions League.